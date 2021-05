Le migliori carte di credito di maggio 2021 | offerte e promozioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Se fino a qualche tempo fa ledierano ancora privilegio di pochi, nel corso degli anni la situazione ha subito un’evoluzione e i requisiti necessari per ottenerne una sono divenuti meno rigidi, ampliando in questo modo la platea dei possibili richiedenti. Vantaggi di una carta diLedisono strumenti di pagamento che: si differenziano dalle altreper la presenza di un plafond e per il fatto che si possono effettuare dei pagamenti superiori a quello che è il saldo disponibile in quel momento sul conto, grazie al fatto che gli importi necessari vengono anticipati dall’istituto di; richiedono in genere un canone mensile o annuale di gestione; possono essere utilizzate per partecipare al bonus cashback e ricevere, ...