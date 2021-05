Le maglie ufficiali dell’NBA arrivano su Fortnite questa settimana (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi, Epic ha rivelato l’ultima collaborazione per il suo gioco battle royale, che include nuovi personaggi acquistabili che possono indossare le maglie di tutti i 30 club NBA. Saranno disponibili nel negozio in-game a partire dal 21 maggio, insieme a emote legate al basket e minuscoli zaini a rete da basket. Come parte del crossover, due stelle dell’NBA – Donovan Mitchell e Trae Young – hanno anche scelto degli armadietti Fortnite che i giocatori possono acquistare a partire dalla prossima settimana. questa è solo l’ultima spinta di Epic per portare il mondo dello sport in Fortnite. Nel 2018 c’è stata una collaborazione con la NFL e quest’anno nel gioco sono state presenti quasi due dozzine di squadre di calcio, insieme a una versione virtuale della superstar ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi, Epic ha rivelato l’ultima collaborazione per il suo gioco battle royale, che include nuovi personaggi acquistabili che possono indossare ledi tutti i 30 club NBA. Saranno disponibili nel negozio in-game a partire dal 21 maggio, insieme a emote legate al basket e minuscoli zaini a rete da basket. Come parte del crossover, due stelle– Donovan Mitchell e Trae Young – hanno anche scelto degli armadiettiche i giocatori possono acquistare a partire dalla prossimaè solo l’ultima spinta di Epic per portare il mondo dello sport in. Nel 2018 c’è stata una collaborazione con la NFL e quest’anno nel gioco sono state presenti quasi due dozzine di squadre di calcio, insieme a una versione virtuale della superstar ...

