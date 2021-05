Lazio-Torino, la replica del club bianoceleste: “Tuteleremo Immobile in tutte le sedi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si placano gli animi dopo il match tra Torino e Lazio.Il punto sofferto ottenuto nel recupero disputato all'Olimpico contro la Lazio ha regalato ai granata la certezza della permanenza in Serie A. Non sono mancate però le tensioni subito dopo il triplice fischio del match tra capitolini e piemontesi. Il botta e risposta fra il presidente del Torino, Urbano Cairo, e il centravanti della Lazio, Ciro Immobile rischia di aprire pagine importanti che potrebbero sfociare anche in sedi diverse rispetto ai campi da calcio. Il portavoce della Lazio, Roberto Rao, ha infatti diramato una nota, pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste, in cui viene presa una posizione netta da parte del club capitolino contro quanto accaduto ieri ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si placano gli animi dopo il match tra.Il punto sofferto ottenuto nel recupero disputato all'Olimpico contro laha regalato ai granata la certezza della permanenza in Serie A. Non sono mancate però le tensioni subito dopo il triplice fischio del match tra capitolini e piemontesi. Il botta e risposta fra il presidente del, Urbano Cairo, e il centravanti della, Cirorischia di aprire pagine importanti che potrebbero sfociare anche indiverse rispetto ai campi da calcio. Il portavoce della, Roberto Rao, ha infatti diramato una nota, pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste, in cui viene presa una posizione netta da parte delcapitolino contro quanto accaduto ieri ...

