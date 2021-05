Lazio Torino, Cairo: «Vi dico io chi è il vero Ciro Immobile. Ha fatto fare tutto al suo procuratore!» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrivata la risposta del presidente del Torino Urbano Cairo dopo le accuse di Ciro Immobile. Il messaggio sui social Dopo le accuse di Ciro Immobile ad Urbano Cairo, colpevole secondo l’attaccante della Lazio si essersi schierato contro di lui e di averlo accusato di aver giocato «col fuoco negli occhi», il presidente del Torino rincara la dose sui social. «» «Ciro Immobile mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio . Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui . Ciro Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è Ciro Immobile. Ebbene …: “ ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrivata la risposta del presidente delUrbanodopo le accuse di. Il messaggio sui social Dopo le accuse diad Urbano, colpevole secondo l’attaccante dellasi essersi schierato contro di lui e di averlo accusato di aver giocato «col fuoco negli occhi», il presidente delrincara la dose sui social. «» «mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la. Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui .mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è. Ebbene …: “ ...

