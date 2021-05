Lazio | le linee guida ‘gender’ per le scuole pubbliche Protesta la Lega | l’ufficio regionale ritira la circolare

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Polemica nelper la pubblicazione dellegender per leladella Regione. In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia,scolastico della Regioneha pubblicato le ‘gender’ per le, scatenando le polemiche. Legender per leQueste, questi consigli sul buon comportamento da tenere, nascono dal lavoro del San Camillo Forlanini, che ha collaborato con l’Associazione Genderlens e con Agedo. Dalla collaborazione sono ...

VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - Avvenire_Nei : Protestano i genitori, il Lazio ritira le linee-guida 'gender' da scuole - Corriere : Scuola, linee guida «gender»: l’ufficio regionale del Lazio ritira la circolare per i p... - FamilyDayDNF : RT @FamilyDayDNF: Nuovo articolo pubblicato dal #FamilyDayDNF: - FamilyDayDNF : RT @FamilyDayDNF: #GANDOLFINI (#FAMILYDAY): @RegioneLazio RITIRI SUBITO LINEE GUIDA “#GENDER FLUID” PER LE #SCUOLE -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio linee

ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LES; POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S. P. A. PER CONTO DELLA REGIONE, IN ...tweet Dopo le polemiche scatenate in seguito al vademecum con leguida sulla promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere , l'Usrha ritirato il documento e sospeso il corso di formazione in programma a settembre. La ...Protagoniste del Roadshow per l’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese promosso da Intesa Sanpaolo, le imprese di Lazio e Abruzzo, in un evento che ha visto la partecipazione di ...Altri 400 studenti dovranno sostenere l’esame di ammissione a giugno perché hanno scelto l’educazione parentale ...