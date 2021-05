Lazio | caccia al portiere | tentativo per un giocatore dell’Atalanta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lacontinua a muoversi sul mercato e mette nel mirino Pierluigi Gollini: i biancocelesti sembrano fare sul serio Manca ormai veramente poco al termine della stagione. Domenica laaffronterà il Sassuolo senza chiedere più nulla e questo campionato, ma pensando già ad altre priorità come il mercato. Infatti, la società biancoceleste sembra aver mostrato interesse per Pierluigi Gollini e, nelle ultime ore, sembra fare veramente sul serio. A riportarlo è Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, dove ha annunciato che il presidente Lotito avrebbe già presentato un’offerta all’Atalanta per l’estremo difensore classe ’95: prestito oneroso da 3 milioni e diritto di riscatto a 15 milioni, con il passaggio all’obbligo di riscatto con il raggiungimento di determinati obiettivi. Lacontinua ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio caccia

