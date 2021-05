Lavoro: inglese, flessibilità e competenze digitali e psicologiche per post-Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Nel 2021 la conoscenza della lingua inglese si conferma ancora una volta la soft skill più richiesta nel mondo del Lavoro, ma, dopo i cambiamenti imposti dalla pandemia, il lavoratore del futuro deve dimostrare anche flessibilità e competenze legate alla sfera emotiva e psicologica degli individui. È questo quanto emerge da un'analisi complessiva sul mondo del Lavoro elaborata da Cambridge Assessment English, che da oltre 80 anni opera come ente certificatore della lingua inglese nel nostro paese, in collaborazione con Randstad Italia, realtà che si occupa di ricerca, selezione e formazione e di risorse umane ed è tra le più importanti agenzie per il Lavoro al mondo. La panoramica, che ha dato vita all'identikit del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Nel 2021 la conoscenza della linguasi conferma ancora una volta la soft skill più richiesta nel mondo del, ma, dopo i cambiamenti imi dalla pandemia, il lavoratore del futuro deve dimostrare anchelegate alla sfera emotiva e psicologica degli individui. È questo quanto emerge da un'analisi complessiva sul mondo delelaborata da Cambridge Assessment English, che da oltre 80 anni opera come ente certificatore della linguanel nostro paese, in collaborazione con Randstad Italia, realtà che si occupa di ricerca, selezione e formazione e di risorse umane ed è tra le più importanti agenzie per ilal mondo. La panoramica, che ha dato vita all'identikit del ...

jabbaTM : RT @luciana17955390: @jabbaTM Mia figlia 22enne scuola tecnica del turismo ??????? parla 5 lingue, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e c… - luciana17955390 : @jabbaTM Mia figlia 22enne scuola tecnica del turismo ??????? parla 5 lingue, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese… - Monster_Italia : Il primo #colloquio in lingua è come una cotta adolescenziale: non te la scordi più. E se per i colloqui di… - bimbadiric : ho mille cose da studiare e invece sto facendo un lavoro di inglese per mio fratello - fvnelvnx : il mondo in cui le little mix mi stanno aiutando a fare un testo in inglese sulle differenze tra uomini e donne nel mondo del lavoro -