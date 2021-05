Lavazza, pressioni su giocatore dell’Arsenal per tweet pro-Palestina (Di mercoledì 19 maggio 2021) Londra, 19 mag – Il gruppo Lavazza avrebbe fatto pressioni sulla quadra londinese dell’Arsenal affinché riprendesse il calciatore egiziano Mohamed Elneny. La ragione? L’atleta ha condiviso un tweet in supporto alla Palestina. Arsenal, il tweet pro Palestina di Elneny “Il mio cuore, la mia anima e il mio supporto sono con te, Palestina”, ha scritto Elneny su Twitter. L’Arsenal si è a quindi chiesto “chiarimenti” al calciatore e rendergli noto, anche, ciò che la sua presa di posizione può scatenare nei confronti degli sponsor della squadra come Lavazza. La società stessa, infatti, avrebbe espresso il proprio disappunto. Al quotidiano Jewish Chronicle, il gruppo Lavazza dichiarato di aver contattato l’Arsenal per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Londra, 19 mag – Il gruppoavrebbe fattosulla quadra londineseaffinché riprendesse il calciatore egiziano Mohamed Elneny. La ragione? L’atleta ha condiviso unin supporto alla. Arsenal, ilprodi Elneny “Il mio cuore, la mia anima e il mio supporto sono con te,”, ha scritto Elneny su Twitter. L’Arsenal si è a quindi chiesto “chiarimenti” al calciatore e rendergli noto, anche, ciò che la sua presa di posizione può scatenare nei confronti degli sponsor della squadra come. La società stessa, infatti, avrebbe espresso il proprio disappunto. Al quotidiano Jewish Chronicle, il gruppodichiarato di aver contattato l’Arsenal per ...

