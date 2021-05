Lavazza fa pressioni sull’Arsenal contro il tweet pro-Palestina di Elneny: parte la campagna di boicotaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gruppo Lavazza ha fatto pressioni sul club londinese dell’Arsenal per redarguire il calciatore egiziano Mohamed Elneny che ha condiviso un tweet in supporto della Palestina, dove dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas ci sono stati 220 morti, di cui 63 bambini, in particolare nella striscia di Gaza. I morti in Israele sono stati fino ad oggi 12. “Il mio cuore, la mia anima e il mio supporto sono con te, Palestina”, ha scritto Elneny su Twitter. Il club londinese si è messo in contatto con il calciatore per chiedere chiarimenti e fargli conoscere le implicazioni della sua presa di posizione su input di Lavazza, uno degli sponsor dell’Arsenal, che aveva espresso perplessità rispetto al messaggio di Elneny. Al quotidiano Jewish ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gruppoha fattosul club londinese dell’Arsenal per redarguire il calciatore egiziano Mohamedche ha condiviso unin supporto della, dove dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas ci sono stati 220 morti, di cui 63 bambini, in particolare nella striscia di Gaza. I morti in Israele sono stati fino ad oggi 12. “Il mio cuore, la mia anima e il mio supporto sono con te,”, ha scrittosu Twitter. Il club londinese si è messo in contatto con il calciatore per chiedere chiarimenti e fargli conoscere le implicazioni della sua presa di posizione su input di, uno degli sponsor dell’Arsenal, che aveva espresso perplessità rispetto al messaggio di. Al quotidiano Jewish ...

Advertising

sachswolfeffect : RT @afrizox: Dopo la scandolosa notizia delle pressioni da Lavazza all'Arsenal per punire il tweet di supporto alla Palestina di Mohamed El… - bi_disast3r : RT @afrizox: Dopo la scandolosa notizia delle pressioni da Lavazza all'Arsenal per punire il tweet di supporto alla Palestina di Mohamed El… - picuzzo93 : @lazialeantifa @Happy4Trigger Bellissimo :) soprattutto dopo le pressioni di Lavazza ad Arsenal ed elneny. e poi in… - pantoclastia : RT @afrizox: Dopo la scandolosa notizia delle pressioni da Lavazza all'Arsenal per punire il tweet di supporto alla Palestina di Mohamed El… - afrizox : Dopo la scandolosa notizia delle pressioni da Lavazza all'Arsenal per punire il tweet di supporto alla Palestina di… -