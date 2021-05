Latina | sfonda la vetrina di un pub | poi ruba l’incasso e un telefono VIDEO

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La Polizia di Stato diha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato. Furto e danneggiamento al pub All’alba di giovedì 13 maggio, il 19enne ha danneggiato la vetrata d’ingresso di uno dei pub di via Neghelli, a. Dopo essere entrato nel locale, hato dal bancone uncellulare e la somma di circa 200 euro contenuta nella cassa, poi si è dato alla fuga. Immediatamente sono scattate le indagini dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Scientifica. La denuncia Grazie ai rilievi svolti sul posto e alle riprese delle telecamere disorveglianza presenti nelle adiacenze del locale danneggiato, il 19enne tunisino è stato identificato e denunciato. su Il Corriere della Città.

La Polizia di Stato di Latina ha deferito in stato di libertà un giovane straniero, accusato del reato di furto aggravato. All'alba di giovedì 13 maggio, ...
La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato. All'alba di giovedì scorso 13 maggio è stata danneggiata la vetrata d'ingresso di ...