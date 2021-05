L’Arabia Saudita spinge per i Mondiali ogni due anni. L’ipotesi che scatenerebbe una guerra Fifa-Uefa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il punto 10.1 dell’agenda del Congresso Fifa che comincia venerdì prossimo riporta la proposta della federazione calcistica delL’Arabia Saudita: condurre uno studio di valutazione su “l’impatto di giocare la Coppa del Mondo (maschile e femminile) ogni due anni”. Un’ipotesi non del tutto peregrina, per ovvi motivi di interessi economici, ma che scatenerebbe una guerra senza precedenti tra la Fifa e l’Uefa. Lo rileva Calcio e Finanza, che descrive anche i problemi annessi a questa rivoluzione. Il mondiale ogni due anni toglierebbe spazio alle competizioni continentali, soprattutto agli Europei Uefa. Il Mondiale è per la Fifa la competizione più lucrosa in assoluto, da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il punto 10.1 dell’agenda del Congressoche comincia venerdì prossimo riporta la proposta della federazione calcistica del: condurre uno studio di valutazione su “l’impatto di giocare la Coppa del Mondo (maschile e femminile)due”. Un’ipotesi non del tutto peregrina, per ovvi motivi di interessi economici, ma cheunasenza precedenti tra lae l’. Lo rileva Calcio e Finanza, che descrive anche i problemi annessi a questa rivoluzione. Il mondialeduetoglierebbe spazio alle competizioni continentali, soprattutto agli Europei. Il Mondiale è per lala competizione più lucrosa in assoluto, da ...

Advertising

NicolaPorro : Per #Conte, è urgente approvare il #DDLZan: a sentirlo, l'Italia è una specie di Arabia Saudita. Ma i numeri cosa d… - Giorgiolaporta : Se si parla dei diritti delle #donne fate finta di non vedere cosa avvenga nel mondo islamico; quando si fa la… - Gigi412Po : RT @Giorgiolaporta: Se si parla dei diritti delle #donne fate finta di non vedere cosa avvenga nel mondo islamico; quando si fa la #giornat… - margheprt : RT @altreconomia: Dopo la revoca da parte dell'Italia di 6 licenze per #export di armi verso Arabia Saudita ed Emirati la legge 185/90 è so… - ZagoValter : @marcodimaio Meglio l'Arabia Saudita e il neo rinascimento o meglio un incontro segreto in Autogrill? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arabia Saudita Arabia Saudita: la de-escalation diplomatica di Riyadh ISPIonline