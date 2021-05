L’appeal di Fratelli d’Italia e lo spostamento a destra con Giorgia Meloni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con Paolo Franco inizia la campagna di primavera dia Bergamo. Ma il consigliere regionale, eletto nelle file di Forza Italia tre anni fa, passato poi a Cambiamo!, è solo l’ultimo tassello in ordine di tempo dell’ampliamento del partito di. Ultimo ma non ultimo, visto che già si sussurrano altri nomi “pescati” tra i sostenitori del ligure Giovanni Toti e non solo. Già perché oggi come oggisembra esercitare un appeal inedito: sarà frutto dei sondaggi che la danno al 19,5, secondo partito, sarà che è l’unica opposizione al governo Draghi e raccoglie così i tanti scontenti, avvicinandosi alle battaglie dei ristoratori per esempio, fatto sta che chi ha un po’ di fiuto politico cerca lì un posto al sole. E non è un passaggio da poco, ...