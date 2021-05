L’antica arte della terracotta

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Laè unmolto antica, utilizzata per manufatti e prodotti artistici ricavati dall’argilla cotta al forno. I vasi realizzati con queste materiale fanno pdello straordinario patrimonio arrivato fino a noi dai tempi degli Etruschi, la cui civiltà è ancora oggi avvolta dal mistero. Nel mondo dell’arredo i pezzi indi piccole e grandi dimensione rappresentano un elemento di decoro senza tempo e il colore rosso offre sempre una soluzione classica ed elegante. Land, installazione site specific di Masquespacio per Poggio UgoLand è un’installazione site specific, curata da Valentina Guidi Ottobri, e realizzata in occasione dell’anniversario dei 100 anni di una delle fornaci più antiche d’Italia, Poggi Ugo ad Impruneta. Un paesaggio di interni vivi come un libro di innumerevoli metamorfosi; un ...