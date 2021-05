Lando Norris rinnova con la McLaren (Di mercoledì 19 maggio 2021) Formula 1, . Zak Brown: “Sono felice della proroga dell’accordo del nostro contratto”. Lando Norris prolunga con la McLaren e firma un contratto pluriennale, come comunicato dal team sui propri canali ufficiali. “Sono davvero contento di aver prolungato il mio rapporto con la McLaren dal 2022. Essendo stato con la squadra per quasi cinque anni, qui mi sento davvero parte della famiglia”, ha dichiarato Lando Norris come riportato nel comunicato ufficiale condiviso dal team sulla propria pagina Twitter ufficiale. More years at McLaren incoming. @LandoNorris pic.twitter.com/HDKWK4EDAe— McLaren (@McLarenF1) May 19, 2021 Lando Norris rinnova il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Formula 1, . Zak Brown: “Sono felice della proroga dell’accordo del nostro contratto”.prolunga con lae firma un contratto pluriennale, come comunicato dal team sui propri canali ufficiali. “Sono davvero contento di aver prolungato il mio rapporto con ladal 2022. Essendo stato con la squadra per quasi cinque anni, qui mi sento davvero parte della famiglia”, ha dichiaratocome riportato nel comunicato ufficiale condiviso dal team sulla propria pagina Twitter ufficiale. More years atincoming. @pic.twitter.com/HDKWK4EDAe—(@F1) May 19, 2021il ...

