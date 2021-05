Lando Buzzanca ricoverato in ospedale, lo sfogo della compagna: “Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si ha notizia oggi del ricovero dell’attore e cantante italiano in ospedale, Lando Buzzanca. A render noto l’accaduto è stata la compagna, Francesca della Valle, che ha raccontato nel corso di un’intervista di una brutta caduta dell’attore che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Lando Buzzanca ricoverato in ospedale La notizia viene a galla insieme allo sfogo da parte della compagna di Lando Buzzanca, Francesca della Valle. Al fianco del grande attore da oltre 5 anni, la compagna ha infatti raccontato ad Oggi la frustrazione per i recenti eventi che hanno costretto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si ha notizia oggi del ricovero dell’attore e cantante italiano in. A render noto l’accaduto è stata la, FrancescaValle, che ha raccontato nel corso di un’intervista di una brutta caduta dell’attore che lo ha costretto al ricovero ininLa notizia viene a galla insieme alloda partedi, FrancescaValle. Al fianco del grande attore da oltre 5 anni, laha infatti raccontato ad Oggi la frustrazione per i recenti eventi che hanno costretto ...

Advertising

zazoomblog : Lando Buzzanca in ospedale la compagna protesta: “Non posso vederlo” - #Lando #Buzzanca #ospedale #compagna - AgenziaOpinione : SETTIMANALE – “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 20 MAGGIO: « ALESSIA MARCUZZI / LA COMPAGNA DI LANDO BUZZANCA / NICOLÒ ZENGA… - leviticca : Minimo lui si è formato anche guardando i film di Lando Buzzanca in cui interpreta il masculo con la M #primoappuntamentocrociera - contu_f : @antonellascagl8 @brunellabertoni Ma un uomo che esce vestito da cucador? Tipo Lando Buzzanca anni 70 'son Buzzanco… -