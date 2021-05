L’agente di Insigne tuona contro la Gazzetta: “Potrei scrivere una rubrica con le loro c***ate” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stamane, la Gazzetta dello Sport ha aperto la prima pagina anche con un’indiscrezione legata al mancato (per ora) rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il quotidiano, oggi, ha spiegato che: “Insigne ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione e, secondo i suoi programmi, per restare pretenderebbe un milione di euro in più all’anno. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis avrebbe rispedito al mittente“. L’agente del capitano azzurro, Vincenzo Pisacane, stamane sul suo profilo Instagram, ha tuonato con veemenza contro la Rosea, sostenendo la falsità di quanto scritto nelle proprie pagine odierne sulla situazione contrattuale e sulla trattativa in corso per far restare il capitano del Napoli in magli azzurra. “Potrei aprire una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stamane, ladello Sport ha aperto la prima pagina anche con un’indiscrezione legata al mancato (per ora) rinnovo di contratto di Lorenzocon il Napoli. Il quotidiano, oggi, ha spiegato che: “ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione e, secondo i suoi programmi, per restare pretenderebbe un milione di euro in più all’anno. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis avrebbe rispedito al mittente“.del capitano azzurro, Vincenzo Pisacane, stamane sul suo profilo Instagram, hato con veemenzala Rosea, sostenendo la falsità di quanto scritto nelle proprie pagine odierne sulla situazione contrattuale e sulla trattativa in corso per far restare il capitano del Napoli in magli azzurra. “aprire una ...

