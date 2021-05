L' agente che salva il neonato tra le onde è l' immagine simbolo della crisi di Ceuta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) UnGuardia Civil cheun bambino caduto in mare: avrà soltanto qualche mese di vita, indossa cappellino e tutina a righe, mentre l’uomo lo solleva dalle. È questa una delle immaginidell’arrivo l’arrivo in massa di almeno 8 mila migranti - tra cui adolescenti, donne e bambini - in meno di due giorni a, enclave spagnola in Marocco. #MuyGrandes??Guardias civiles del #GEAS y la #ARSn la vida de decenas de menores que llegaban a #por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR— Guardia Civil ?? (@guardiacivil) May 18, 2021 La Spagna ha schierato l’esercito e ha già rimandato indietro la metà delle persone. Mai prima d’ora il Paese aveva dovuto gestire un così alto numero di migranti arrivati ...