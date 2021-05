Laetitia Casta e Louis Garrel: è nato il figlio Azel (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laetitia Casta ha avuto il suo quarto figlio, il primo con il marito Louis Garrel: la top model ha partorito a marzo ma lo ha reso noto solo ora. Laetitia Casta e Louis Garrel sono diventati genitori del loro primo figlio insieme: la notizia è stata resa nota dalla stessa topo model a Public, a cui ha rivelato di aver partorito a marzo e che il nome del bambino e Azel. Laetitia Casta, 43 anni, avrebbe partorito lo scorso 21 marzo ma lei e il marito Louis Garrel, 37 anni, hanno deciso di tenere la notizia riservata fino pochi giorni fa, quando la nascita del loro primo figlio è stata rivelata al magazine francese Public. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha avuto il suo quarto, il primo con il marito: la top model ha partorito a marzo ma lo ha reso noto solo ora.sono diventati genitori del loro primoinsieme: la notizia è stata resa nota dalla stessa topo model a Public, a cui ha rivelato di aver partorito a marzo e che il nome del bambino e, 43 anni, avrebbe partorito lo scorso 21 marzo ma lei e il marito, 37 anni, hanno deciso di tenere la notizia riservata fino pochi giorni fa, quando la nascita del loro primoè stata rivelata al magazine francese Public. ...

