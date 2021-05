LaCùra – il loro ep “Tra Ignoranza e Realtà” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parte con un riff dal sapore electrorock il primo EP de LaCùra, un progetto musicale che si definisce altrimenti hard rock di matrice alternativa. Parliamo di La vanità, un brano dal ritmo incalzante che ci fa entrare immediatamente nel vivo della pubblicazione, effettuata a cura dell’etichetta Delta records & promotion. Impossibile, in generale, non prestare attenzione agli interventi del soprano Gabriela che riescono a rendere riconoscibile questa canzone, e non solo, dal sound ottimamente gestito in mix da Gionata Bettini e che scorre molto rapidamente al nostro ascolto. Un brano che stuzzica la curiosità dell’ascoltatore pronto a scoprire il primo impegno serio della band che fino ad ora si era affacciata al pubblico esclusivamente con due singoli: Specchio e Limite. Ed è proprio quest’ultimo pezzo il numero due in scaletta. L’intro è decisamente ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 maggio 2021) Parte con un riff dal sapore electrorock il primo EP de, un progetto musicale che si definisce altrimenti hard rock di matrice alternativa. Parliamo di La vanità, un brano dal ritmo incalzante che ci fa entrare immediatamente nel vivo della pubblicazione, effettuata a cura dell’etichetta Delta records & promotion. Impossibile, in generale, non prestare attenzione agli interventi del soprano Gabriela che riescono a rendere riconoscibile questa canzone, e non solo, dal sound ottimamente gestito in mix da Gionata Bettini e che scorre molto rapidamente al nostro ascolto. Un brano che stuzzica la curiosità dell’ascoltatore pronto a scoprire il primo impegno serio della band che fino ad ora si era affacciata al pubblico esclusivamente con due singoli: Specchio e Limite. Ed è proprio quest’ultimo pezzo il numero due in scaletta. L’intro è decisamente ...

ofeliaisdead : Sarà mainstream ma per me #lacura è L’amore, LA canzone. È la canzone che si dedicarono i miei genitori e che per m… - missfascia : Per tutti quelli ai quali è stata dedicata almeno una volta nella vita 'La cura', per tutti quelli che l'hanno dedi… - MusicInContact : LaCùra: “Tra ignoranza e realtà” è il loro EP di debutto -