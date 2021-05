La voce ai migranti | la verità che le Ong non vogliono sentire

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ecco le testimonianze di chi cerca di partire dalla Libia. Raccontano come, con semplici app, i trafficanti contattino le navi dei «soccorritori» per far arrivare il loro carico umano in Italia. E uno di loro dice: «Questo sistema deve finire». Lo scorso 22 aprile un gommone carico dipartito dalla Libia naufraga nel Mediterraneo. Gli annegati spariti per sempre potrebbero essere 130. Pochi giorni dopo un migrante nigeriano racconta al telefono dalla Libia che i mercanti di uomini non utilizzano «vere imbarcazioni, sono solo canotti. Caricano le persone sopra un tubo gonfiato di plastica che non è in grado di trasportarle tutte. Ma c'è una connessione tra le Ong e i trafficanti. Hai capito?». Dall'altra parte della telefonata, in Italia, Michelangelo Severgnini sembra interdetto e chiede: «Puoi essere più chiaro?». Il migrante risponde secco: «Quello che ...