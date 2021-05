“La verità dietro le quinte, pochi sanno”. Alberto Matano e Serena Bortone, cosa succede tra loro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le rivalità sotterranee dello spettacolo sono cosa ben nota. Spesso i conduttori nutrono una comprensibile competizione verso i colleghi che coprono gli stessi orari televisivi o che, semplicemente, occupano le stesse reti. Si è parlato soprattutto di Mara Venier e Barbara D’Urso, con le loro Domenica In e Domenica Live. Ma per quanto riguarda Serena Bortone e Alberto Matano? Non è certo la prima volta in cui si ipotizza una presunta faida tra Serena Bortone (conduttrice di Oggi è un altro giorno, Rai 1) e Alberto Matano (al timone de La vita in diretta, sempre su Rai 1). Secondo voci di corridoio i colleghi fingerebbero di andare d’accordo in pubblico per poi rivelare una terribile antipatia in privato. A svelare ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le rivalità sotterranee dello spettacolo sonoben nota. Spesso i conduttori nutrono una comprensibile competizione verso i colleghi che coprono gli stessi orari televisivi o che, semplicemente, occupano le stesse reti. Si è parlato soprattutto di Mara Venier e Barbara D’Urso, con leDomenica In e Domenica Live. Ma per quanto riguarda? Non è certo la prima volta in cui si ipotizza una presunta faida tra(conduttrice di Oggi è un altro giorno, Rai 1) e(al timone de La vita in diretta, sempre su Rai 1). Secondo voci di corridoio i colleghi fingerebbero di andare d’accordo in pubblico per poi rivelare una terribile antipatia in privato. A svelare ...

