La scrittrice di San Teodoro Manuela Ricci conquista con i suoi libri anche gli Usa

Ultime Notizie dalla rete : scrittrice San La scrittrice di San Teodoro Manuela Ricci conquista con i suoi libri anche gli Usa Il nuovo libro della scrittrice di San Teodoro. La scrittrice di San Teodoro Manuela Ricci torna con un nuovo romanzo. Dal 29 maggio sarà, infatti, disponibile Kane The RedsBlack Series, il primo di quattro volumi. Ma non ...

Al Triestebookfest si parla di libertà Mercoledì 19 maggio all'Antico Caffè e Libreria San Marco aprirà la serie d'incontri, alle 11, la scrittrice catanese Cristina Amato, che in dialogo con Valeria Mirabella, parte dello staff di TBF, ...

Nel nome Di Dante, posti disponibili Venerdì e sabato il cortile dei Musei San Domenico di Forlì ospiterà alcuni tra i maggiori narratori contemporanei nell’ambito di ’Nel nome di Dante. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Co ...

