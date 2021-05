La Sardegna è zona gialla ma si entra solo con il tampone o il vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante i dati in miglioramento, la cautela del governatore Solinas. Si attende un'ondata di turisti e proprietari di seconde case a inizio giugno. Il nodo dei vaccini: la regione in coda per somministrazioni Leggi su corriere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante i dati in miglioramento, la cautela del governatore Solinas. Si attende un'ondata di turisti e proprietari di seconde case a inizio giugno. Il nodo dei vaccini: la regione in coda per somministrazioni

