Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia assume

askanews

Lala presidenza di turno del Consiglio artico, principale organizzazione intergovernativa per promuovere la cooperazione nella regione, che comprende anche Stati Uniti, Canada, Norvegia, ...Reykjavik, 19 mag 12:17 - Si apre oggi a Reykjavik, in Islanda, la riunione ministeriale del Consiglio Artico, nel corso della quale laassumerà la presidenza...Milano, 19 mag. (askanews) - La Russia assume la presidenza di turno del Consiglio artico, principale organizzazione intergovernativa per promuovere la cooperazione nella regione, che comprende anche ...Si è tenuta lunedì 17 maggio presso la sede di via Garibaldi a Russi, la cerimonia di passaggio consegne fra il fondatore dell'omonima azienda Franco ...