La rissa fra Immobile e Cairo. Le accuse dell'attaccante e la replica del patron del Toro (Di mercoledì 19 maggio 2021) La partita fra Lazio e Torino, finita con un pari che ha regalato la salvezza ai granata, non è stata proprio una gara tranquilla. Oltre alle emozioni in campo, tiene banco lo scontro fra il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) La partita fra Lazio e Torino, finita con un pari che ha regalato la salvezza ai granata, non è stata proprio una gara tranquilla. Oltre alle emozioni in campo, tiene banco lo scontro fra il ...

Advertising

marta0167899 : RT @ssuspirium: MARIA MA A ME CHE INTERESSA DELLA FELICITÀ ALTRUI DOV'É LA RISSA FRA ARMANDILLO E RICCARDO DOV'É DOV'É DAMMELA #uominiedonn… - Methamorphose30 : RT @ssuspirium: MARIA MA A ME CHE INTERESSA DELLA FELICITÀ ALTRUI DOV'É LA RISSA FRA ARMANDILLO E RICCARDO DOV'É DOV'É DAMMELA #uominiedonn… - quellala0 : RT @ssuspirium: MARIA MA A ME CHE INTERESSA DELLA FELICITÀ ALTRUI DOV'É LA RISSA FRA ARMANDILLO E RICCARDO DOV'É DOV'É DAMMELA #uominiedonn… - _elenaa_28 : RT @ssuspirium: MARIA MA A ME CHE INTERESSA DELLA FELICITÀ ALTRUI DOV'É LA RISSA FRA ARMANDILLO E RICCARDO DOV'É DOV'É DAMMELA #uominiedonn… - sharondeluca5 : RT @ssuspirium: MARIA MA A ME CHE INTERESSA DELLA FELICITÀ ALTRUI DOV'É LA RISSA FRA ARMANDILLO E RICCARDO DOV'É DOV'É DAMMELA #uominiedonn… -