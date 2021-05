La Regione Lazio sospende i vaccini nella Casa di cura Annunziatella (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - "Dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l'attività vaccinale presso la Casa di cura Annunziatella di Roma è sospesa". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi della Regione Lazio. Alla base del provvedimento alcune notizie di stampa che segnalerebbero l'attività di somministrazione senza rispettare i limiti delle fasce di età e il servizio di prenotazione vaccinale. "Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale - ha spiegato l'Unità di Crisi - saranno, a cura della Asl, dirottati su altri siti". Intanto alla Procura della repubblica di Roma non è arrivata alcuna denuncia, ma in base a quanto emerge dal racconto di alcuni utenti sui social network, la struttura, da alcune settimane, avrebbe somministrato il vaccino ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - "Dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l'attività vaccinale presso ladidi Roma è sospesa". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi della. Alla base del provvedimento alcune notizie di stampa che segnalerebbero l'attività di somministrazione senza rispettare i limiti delle fasce di età e il servizio di prenotazione vaccinale. "Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale - ha spiegato l'Unità di Crisi - saranno, adella Asl, dirottati su altri siti". Intanto alla Prodella repubblica di Roma non è arrivata alcuna denuncia, ma in base a quanto emerge dal racconto di alcuni utenti sui social network, la struttura, da alcune settimane, avrebbe somministrato il vaccino ...

