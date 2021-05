“La Regina ha deciso” Harry e Meghan | i duchi hanno passato il segno Per l’esperta di casa reale non ci sono dubbi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Momento particolare per la famiglia, ancora una volta tutto gira intorno a. La coppia, sempre più lontana da Londra e chiusa nel suo rifugio americano, presto accoglierà la secondogenita. Dopo il piccolo Archie, che ha spento 2 candeline poche settimane fa, idi Sussex aspettano una bambina. E ovviamente i bookmakers britannici sigià scatenati sul possibile nome.diverse le ipotesi che circolano sul nome che avrà la bimba: molti sostengono che si chiamerà Diana come omaggio alla mamma del principe, ma si rumoreggia anche sul nome Lily, in onore dellaElisabetta e in queste ultime settimanepreso quota anche Allegra, Alexandria, Emma e Victoria. L’ultima ipotesi che sarebbe sempre più papabile è quella ...