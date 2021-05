La Rai ha querelato Fedez

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai ha deciso di querelareper diffamazione e danno di immagine. Il caso, ovviamente, risale al Concerto del Primo Maggio andato in onda su Rai Tre con relativa coda di polemiche ed accuse di censura. A margine di quell’evento è stato proprio, via Instagram, a denunciare un caso di presunta censura messa in campo dalla Rai pubblicando una telefonata registrata in cui parla con gli organizzatori del concerto e con la vicedirettrice di Rai Tre, Ilaria Capitani. Solo qualche giorno dopo, il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, ha respinto le accuse diparlando di “manipolazione dei fatti” da parte del rapper. Oggi, a due settimane da quel fatto, TvBlog ha scritto nero su bianco: “La Rai querelaper diffamazione e danno d’immagine”, aggiungendo, “la Rai avrebbe dato mandato al suo ufficio legale ...

In questi giorni, dopo il caso Fedez, si è tornato a parlare di censura nel nostro Paese. I figli del fondatore della comunità Vincenzo Muccioli avrebbero querelato il colosso americano per ... Federico Mollicone, componente della Commissione di Vigilanza RAI: 'Solidarietà alla famiglia ... Il caso Fedez non è chiuso, tutt'altro. Mentre martedì prossimo la commissione di Vigilanza Rai si riunirà in plenaria ...