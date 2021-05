La Rackete “salvata” | Meloni | “La Spagna schiera l’esercito | da noi chi umilia lo Stato la passa liscia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Carolala fa franca. La gip di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento di archiviare l’inchiesta. Non può che commentare con amarezza mista a sconcerto Giorgia: “Inno esercito e in Italia chi sperona Gdf la”. Questa è, infatti, la “morale” che i trae dalla vicenda. Archiviazione per Carola Rachete,: “Assurdo” “Archiviazione definitiva per Carola. Invienetoper fermare gli sbarchi e in Italia chi sperona una motovedetta militare della Guardia di Finanza – per portare immigrati irregolari – la”. Lo scrive dai sui canali social Giorgia ...