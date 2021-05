“La polis che vorrei”: concluso il progetto con studenti e giovani amministratori comunali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì 18 maggio, nell’auditorium Ermanno Olmi di via Sora a Bergamo, si è tenuta la presentazione finale del progetto “La polis che vorrei: dialogo tra giovani, ambiente e cultura”, ideato dalla Provincia e realizzato grazie al finanziamento del bando “ProvincEgiovani” promosso dall’Unione Province d’Italia (UPI). Sono stati due i percorsi formativi proposti per sensibilizzare i giovani ad un nuovo approccio etico, ecologico e partecipativo: un primo percorso destinato a circa 130 studenti delle classi seconde, terze e quarte dei CFP di Bergamo, Treviglio e Clusone impegnati nei percorsi professionali per diventare operatori sala e ristorazione, ed un secondo percorso destinato agli amministratori under 35 dei comuni bergamaschi che sono stati ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì 18 maggio, nell’auditorium Ermanno Olmi di via Sora a Bergamo, si è tenuta la presentazione finale del“Lache: dialogo tra, ambiente e cultura”, ideato dalla Provincia e realizzato grazie al finanziamento del bando “ProvincE” promosso dall’Unione Province d’Italia (UPI). Sono stati due i percorsi formativi proposti per sensibilizzare iad un nuovo approccio etico, ecologico e partecipativo: un primo percorso destinato a circa 130delle classi seconde, terze e quarte dei CFP di Bergamo, Treviglio e Clusone impegnati nei percorsi professionali per diventare operatori sala e ristorazione, ed un secondo percorso destinato agliunder 35 dei comuni bergamaschi che sono stati ...

Advertising

alexbarbera : @meso_polis @franziskanava Guardi che qui di piccolo c’è solo la sua foga ideologica. Stia bene - franziskanava : @alexbarbera @meso_polis Eravamo partiti da un padre che ha perso un figlio in una guerra infinita, in cui uno Stat… - meso_polis : RT @roma_paoletta: Non sopporto più l'#ipocrisia di quelli che si stracciano le vesti per condannare l'#Aborto e poi per i #bambini e adul… - meso_polis : @roma_paoletta Ricordo quel verme di walesa quando gli dissero:'-si ma prima del 1989 non c era tutta questa prosti… - Consumerlab1 : Manca davvero poco al #Congresso #FutureRespect che si terrà a Roma dal 10 al 12 giugno presso lo Stadio Domiziano… -