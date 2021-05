La pioggia di Le Mans ha rovinato i piani di Yamaha

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Fabio Quartararo ha sfidato le mutevoli condizioni climatiche per conquistare il terzo posto nel Gran Premio di Francia rivendicando autorità al vertice del Campionato del Mondo MotoGP 2021. Il compagno di squadra di Monster EnergyMotoGP, Maverick Viñales, ha concluso la gara di Leal decimo posto. Il GP di Francia dia LeFabio Quartararo è tornato sul podio della MotoGP questo fine settimana, sfidando le condizioni climatiche per conquistare il terzo posto in un caotico Gran Premio di Francia sul circuito di Le. Lo sforzo eroico della qualifica ha visto Quartararo guidare la doppietta Monster Energydavanti a tutti in griglia. Il giorno della gara una nuova sfida era davanti ai piloti. Le nuvole scure incombevano minacciosamente sul circuito ...