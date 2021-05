La mamma di Simona Ventura è caduta | frattura dell’omero e busto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ su Instagram cheha raccontato dell’incidente della. La signora Anna èe ha riportato la, per fortuna unacomposta. Il post della conduttrice non è tanto per informare tutti dell’incidente della madre ma più che altro per ringraziare chi si è preso cura di lei, il personale medico. “Ieri miama, grazie a Dio, composta per cui gli hanno messo unche dovrà tenere per 1 settimana” inizia così il post diche prosegue ringraziando i dottori, raccontando che tutto è accaduto ieri sera e che ovviamente non è stata una serata molto ...

Advertising

simona_says : RT @hallefkinglujah: mamma: 'rivendiamo i tuoi libri' i miei libri: - SignoraRossella : @Simo_Ventura Un bacio alla mamma, cara Simona anche questo spavento presto sarà un ricordo ?? - Vipdeldivano : “Ventaglio, viola e piccolo di mamma sembrate te, Silvia e Simona” “Chi sono io?” “Il piccolo de mamma perché sei… - fanpage : “Mi avete messo al mondo insieme, mi avete cresciuto insieme: ve ne siete andati insieme. Ciao mamma, ciao papà”, h… - Paolina04486337 : Tra dayane che fa la pizza Dice c'è nessuno nel bel mezzo del nulla Povera Simona ahahah Sofia la mamma ti guarda e… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma Simona

Today.it

...Faiano (Salerno) Rolando Greco - "Route 395" - Carmagnola (Torino) Paolo J Iraci - "Mia...Sagripanti - "Si tratta di rimettere il sole in mezzo al cielo" - Civitanova Marche (Macerata)...... il podio di bellezza è suo - FOTO GUARDA QUI>>>Ventura, lo strazio per l'amico che non c'è ... Il risultato? Discussioni e litigi soprattutto con ladi Giulia Salemi. Le due non riescono ...Incidente per la mamma di Simona Ventura. A raccontarlo è la stessa conduttrice su Instagram. Nell'ultimo post condiviso, Ventura immortala la signora Anna ancora in ospedale intenta a farsi fasciare ...Stasera in tv, mercoledì 19 maggio, su Rete 4 torna l'appuntamento con " Zona Bianca ”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 e condotto da Giuse ...