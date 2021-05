La location di Non c’é campo il film di Federico Moccia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il film Non c’è campo di Federico Moccia: la commedia, girata in un borgo salentino, vi farà innamorare ancora di più della Puglia. Una gruppo di liceali si ritrova per una gita scolastica in un paesino della Puglia dove gli smartphone non prendono. I giovani ragazzi come prenderanno la notizia? Questa è la brevissima sinossi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 19 maggio 2021) IlNon c’èdi: la commedia, girata in un borgo salentino, vi farà innamorare ancora di più della Puglia. Una gruppo di liceali si ritrova per una gita scolastica in un paesino della Puglia dove gli smartphone non prendono. I giovani ragazzi come prenderanno la notizia? Questa è la brevissima sinossi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

shadesofamnesia : RT @leraccoonmorice: E comunque ricordiamo a tutti che non solo Meghan ha annunciato di essere incinta al matrimonio di Eugenie, ma prima l… - boomakemestrong : RT @leraccoonmorice: E comunque ricordiamo a tutti che non solo Meghan ha annunciato di essere incinta al matrimonio di Eugenie, ma prima l… - chissenestrega : Io lo sapevo che quella location per Sangio era sbagliatissima, troppo piccolo il posto e fuori non c'è spazio anzi… - loveyourfaults : @Ilamaiunagioia @leraccoonmorice Quello di Lady Gabriella purtroppo non l'ho seguito quindi non mi posso esprimere,… - sempreultimi : Nessuno lo sa,solo con il passare del tempo avremo più per rispote. Quando leggo qui su Twitter o instagram gente c… -