La lettera anonima sul caso Denise Pipitone: "Sono 17 anni che so, non ho parlato per paura" (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura". Continuano a emergere nuovi dettagli sul caso di Denise Pipitone , la bambina di 4 anni scomparsa nel settembre del 2004 a Mazaro del Vallo. Dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "17che so, non hoprima per". Continuano a emergere nuovi dettagli suldi, la bambina di 4scomparsa nel settembre del 2004 a Mazaro del Vallo. Dopo ...

Advertising

davidemaggio : #DenisePipitone, a @chilhavistorai3 arriva una lettera anonima: «So tutto. Sono 17 anni che so, non parlato per pau… - fattoquotidiano : “Foto e documenti estremamente interessanti”. Così la consigliera regionale M5S della Sardegna, Desirè Manca (in fo… - bizcommunityit : Denise Pipitone, nuova lettera anonima: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato per paura' - zazoomblog : Chi l’ha visto stasera Denise Pipitone: cosa c’è scritto nella nuova lettera anonima? - #visto #stasera #Denise… - simonabastiani : Questa sera, le novità contenute nella nuova lettera anonima relativa al caso Denise Pipitone, saranno rese note ne… -