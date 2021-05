La legge del Texas trumpiano: aborto vietato dopo la sesta settimana (Di mercoledì 19 maggio 2021) Greg Abbott, il repubblicano governatore del Texas ha firmato oggi una legge che vieta l'aborto dopo sei settimane di gestazione, come parte di un'offensiva guidata dagli Stati americani conservatori ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) Greg Abbott, il repubblicano governatore delha firmato oggi unache vieta l'sei settimane di gestazione, come parte di un'offensiva guidata dagli Stati americani conservatori ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Non si può più tergiversare: la presidenza del Copasir spetta all’opposizione. Così prevede la legge del 2007 per g… - AnnalisaChirico : Chiunque sia in difficoltà in mare va aiutato, è la legge del mare (e un obbligo morale). Ma l’ingresso nel territo… - RegLombardia : ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti de… - madamber93 : RT @RegLombardia: ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti delle mi… - giannisassari08 : RT @AnnalisaChirico: Chiunque sia in difficoltà in mare va aiutato, è la legge del mare (e un obbligo morale). Ma l’ingresso nel territorio… -