La Juventus vince la Coppa Italia | Atalanta battuta 2-1

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Finale1-2: le reti di Kulusevski e Chiesa regalano il successo ai bianconeri. REGGIO EMILIA – Finale1-2. Quattordicesimo trionfo in questa competizione per i bianconeri. Al Mapei Stadium decidono le reti di Kulusevski e Chiesa. Il momentaneo pareggio porta la firma di Malinovskyi. Finale2021,1-2: decide Chiesa1-2 Marcatori: 32? Kulusevski (J), 42? Malinovskyi (A), 73? Chiesa (J)(3-4-1-2): Gollini; Toloi (76? Djimsiti), Romero, Palomino; Hateboer (76? Ilicic), de Roon, Freuler, Gosens (83? ...

