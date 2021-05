La Juve vince la Coppa Italia | Atalanta k o

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Labatte l’2-1 e conquista la. I bianconeri si aggiudicano la finale di Reggio Emilia con i gol di Kulusevski (31?) e Chiesa (41?). Malinovskyi (41?) firma il provvisorio pareggio bergamasco nel match che regala la 14esimaalla formazione torinese.LA PARTITA – L’parte col piede sull’acceleratore e dopo 2 minuti va vicinissima al gol con Palomino, che calcia su Buffon da pochi passi. Lasoffre, perde palloni a ripetizione e fatica a arginare gli uomini di Gasperini, che viaggiano a velocità impressionante. Pessina dialoga con Zapata e viene fermato in area di rigore da Rabiot in maniera robusta, per l’arbitro Massa non è rigore. DeLigt al 18? rischia un retropassaggio che diventa ...

Advertising

GoalItalia : Due finali, due trofei per Pirlo ?? La Juve vince la sua 14a Coppa Italia ?????? #TIMVISIONCUP #AtalantaJuve - forumJuventus : ??????E' FINITA QUIIIIIIIIIIIIII! LA JUVE VINCE LA COPPA ITALIA NUMERO 14!!! GRANDI RAGAZZIIII! ??????#AtalantaJuve 1-2… - repubblica : ?? La Juve vince la Coppa Italia battendo l'Atalanta 2-1: gol di Kulusevskii, pareggio di Malinovskiy, rete decisiva… - marcellofo67 : RT @mike_fusco: A degna conclusione di una VERGOGNOSA serata da primo canale sovietico nel 1980 ('La Juve vince la Coppa Italia in una stag… - ilSiri70 : RT @delinquentweet: 5 maggio 1999: Gigi Buffon vince la Coppa Italia con il Parma con Enrico Chiesa. 19 maggio 2021: Gigi Buffon vince la… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince

Le pagelle della Juventus 6 Buffon La Coppa dell'addio allaè la sesta in carriera: eguaglia ... 6,5 Chiellini Alla vigilia fa l'orco contro la favola Atalanta:lui. 6 Danilo Brutta la palla ...Nella ripresa cresce come tutta lae sfata il suo tabù con la Coppa Italia. PIRLO 6,5 Azzecca la scelta di Kulusevski, el hombre del partido. Mette il secondo trofeo in bacheca e un paio di ...La Pro Vercelli batte 1-0 la Juve Under 23, mentre il Bari vince il derby col Foggia e si qualifica per la fase nazionale (Padova Goal) – «Sapevamo di incontrare una squadra forte e aggressiva, è ...Il tecnico bianconero dopo la conquista della Coppa Italia: Vorrei continuare, decide la società Certo che mi riconfermerei. Io vorrei continuare, deciderà la società. Andrea Pirlo conquista la Coppa ...