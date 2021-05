La Juve vince la Coppa Italia | Atalanta k o

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Labatte l’2-1 e conquista la. I bianconeri si aggiudicano la finale di Reggio Emilia con i gol di Kulusevski (31?) e Chiesa (41?). Malinovskyi (41?) firma il provvisorio pareggio bergamasco nel match che regala la 14esimaalla formazione torinese. LA PARTITA – L’parte col piede sull’acceleratore e dopo 2 minuti va vicinissima al gol con Palomino, che calcia su Buffon da pochi passi. Lasoffre, perde palloni a ripetizione e fatica a arginare gli uomini di Gasperini, che viaggiano a velocità impressionante. Pessina dialoga con Zapata e viene fermato in area di rigore da Rabiot in maniera robusta, per l’arbitro Massa non è rigore. DeLigt al 18? rischia un retropassaggio che diventa una chance per ...