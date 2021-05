La Juve si prende la Coppa Italia | 2 - 1 all' Atalanta | decisivo Chiesa nella ripresa

Advertising

Vinc881 : @NicoSpinelli8 @PinoVaccaro77 forse cosa Pino? prende la palla ma poi mette a rischio l incolumita' di Gosens... Se… - Mario93314384 : @DiMarzio Brutta Atalanta soprattutto il secondo tempo ,Comunque manca un rigore x la DEA e sul primo gol della juv… - Cristopher_2015 : RT @Antcom84: Continuate con la storia che arrivare secondi conviene all'@Atalanta_BC, dimenticando il market share. Se la juve sta fuori i… - Pippopelle : @AryMc2013 @Rock_Bottom95 @The__Musti @Atalanta_BC Il paradosso è che l atalanta la seconda fascia la prende se la… - ILPATRIOTA9 : RT @AntonelloAng: Partita stupenda, ritmi altissimi. Complimenti all'@Atalanta_BC che gioca meglio il primo tempo , poi secondo dominato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve prende

Lasicon grinta e cuore la Coppa Italia 2021: i bianconeri al Mapei Stadium battono 2 - 1 l'Atalanta e mettono in bacheca il secondo trofeo stagionale. Ad aprire le marcature è Kulusevsky al ...giallo ma ci crede fino in fondo. Gosens 6 : all'inizio ha qualche problema con Mc Kennie, ... Poi rimane a terra per un intervento di Cuadrado ma da lì lariparte per il gol. Lotta ...La Juventus aveva un sacco di motivi (e altrettanti stimoli) per far sua la notte di Reggio Emilia e alla fine ha meritato la Coppa, subendo il giusto nel primo tempo e prendendo campo nella ripresa ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia di fronte a 4.300 spettatori la squadra bergamasca parte bene poi si cede al cinismo bianconero ...