La Juve si consola con la Coppa Italia | Atalanta battuta 2-1

(Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Dopo la lunghissima serie di nove scudetti consecutivi interrotta dall'Inter, la Juventus riscatta una stagione amarissima togliendosi la soddisfazione di conquistare la 14esimadella propria storia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i bianconeri battono l'per 2-1, costringendo la squadra di Gasperini alla seconda sconfitta in finale dopo quella con la Lazio di due anni fa. Decide la rete di Chiesa dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Kulusevski e Malinovskiy. Fa festa la formazione di Pirlo, che ora ha come ultimo obiettivo la conquista di un piazzamento in Champions League nell'ultima giornata di campionato. L'inizio di gara è quasi tutto di marca bergamasca, con Zapata e compagni che sfiorano più volte il gol del vantaggio, senza però trovare fortuna. I bianconeri sembrano sorpresi ...