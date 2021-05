La Jomi Salerno è campione d’Italia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 19 maggio 2021) . Per l’ottava volta dalla stagione 2009/10 a oggi – la nona nella storia della città – il club campano sale sul tettoe conquista la Serie A Beretta 2020/21. La squadra allenata da Laura Avram riesce a ribaltare la serie di finale contro la Mechanic System Oderzo e in una incredibile gara-3 finita ai tempi supplementari vince 37-32 (p.t. 17-13; s.t. 30-30). La stagione salernitana si chiude con la conquista di Supercoppa e Scudetto, mentre per Oderzo a febbraio era arrivato il primo trofeo di sempre con la vittoria a Salsomaggiore Terme della Coppa Italia. Il Pala Palumbo il luogo delle gioie di. Qui Napoletano e compagne erano tornate domenica scorsa dopo la sconfitta in gara-1 in Veneto (27-23) ed erano riuscite ad imporsi sul 29-24. Poi, sempre tra le mura amiche, la soddisfazione arrivata in una bella ricca di colpi di scena, ...