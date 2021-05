La foto del neonato salvato a Ceuta è un fotomontaggio? No! Torna la teoria delle bambole reborn (Di mercoledì 19 maggio 2021) La foto del neonato tratto in salvo dalla Guardia Civil a Ceuta, in Spagna, ha fatto il giro del mondo. Secondo alcuni, però, si tratterebbe di una foto falsa e opera di un fotomontaggio dove sarebbe stato applicata l’immagine di un bambolotto: «che sia un fotomontaggio si vede ad occhio nudo poi allargando la foto si vede che è un bambolotto. smettetela di pubblicare queste oscenità, che noi non siamo razzisti, ma neanche lo scarico dellafrica» riporta il meme diffuso sui social. Attenzione, perché Torna la teoria del complotto delle «bambole reborn» per la «propaganda immigrazionista». «@tagadala7 se questo è un fotomontaggio, quindi una bufala, perché ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladeltratto in salvo dalla Guardia Civil a, in Spagna, ha fatto il giro del mondo. Secondo alcuni, però, si tratterebbe di unafalsa e opera di unmontaggio dove sarebbe stato applicata l’immagine di un bambolotto: «che sia unmontaggio si vede ad occhio nudo poi allargando lasi vede che è un bambolotto. smettetela di pubblicare queste oscenità, che noi non siamo razzisti, ma neanche lo scarico dellafrica» riporta il meme diffuso sui social. Attenzione, perchéladel complotto» per la «propaganda immigrazionista». «@tagadala7 se questo è unmontaggio, quindi una bufala, perché ...

