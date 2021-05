La fata madrina di Cenerentola? Ora è un afroamericano gay

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag — E alla fine scatta il blackwashing anche per il rifacimento di. Nella versione in chiave moderna della fiaba prodotta da Sony, infatti, sarà il personaggio dellaad essere stravolto nel modo più estremo possibile. Il tutto, ovviamente, nel nome dalla diversità e dell’inclusione. I produttori della pellicola hanno infatti deciso che la, rappresentata tradizionalmente da una donna bianca di mezza età, secondo i canoni moderni deve essere uomo,, gay e dall’aspetto genderfluido. Non solo blackwashing, quindi, ma anche gaywashing. Ladiin chiave genderfluid e nera Ad interpretare la parte vi sarà Billy Porter, il primo attore nero dichiaratamente omosessuale a vincere un ...

... schiava), nel giorno della festa organizzata dal Principe del regno, riesce a raggiungere il ballo dalla quale è stata esclusa grazie all'intervento della sua(Smemorina) che le dona un ...Billy Porter , attore e cantante statunitense già vincitore di un Emmy Award, interpreta il ruolo della"Fab G." nel live action " Cinderella ", film in uscita a settembre 2021 su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW. approfondimento I migliori film da vedere a maggio Le prime ...In attesa di vedere il reboot della celebre fiaba, ricordiamo le Cenerentole che hanno anticipato la cantautrice Camila Cabello ...Prima immagine ufficiale di Billy Porter nei panni della Fata Madrina in Cenerentola, musical live-action Sony.