La famiglia di Loris ringrazia Salerno

di Erika Noschese "La stima e l'affetto riconosciuti al "presidente" sono stati trasmessi con calore, rispetto e dignità tanto da toccare i cuori". La famiglia di Loris Del Campo, il 28enne tifoso della Salernitana che lunedì scorso – in occasione della vittoria dei granata – ha perso la vita mentre era a bordo della sua motocicletta, insieme alla fidanzata Emanuela Di Giacomo, ha voluto ringraziare la città di Salerno per l'affetto dimostrato fin dal giorno della scomparsa del giovane tifoso. E lo fa attraverso dei manifesti che hanno tappezzato il capoluogo. Un ringraziamento doveroso è stato rivolto non solo al Comune di Salerno, alla Us Salernitana e ai tifosi ma anche a Rocco Hunt. Il cantante salernitano si sarebbe infatti offerto di pagare i funerali del giovane per non gravare ...

