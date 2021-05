La famiglia Addams: Jenna Ortega sarà Mercoledì nella serie Netflix di Tim Burton (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'attrice Jenna Ortega sarà la protagonista della serie ispirata a La famiglia Addams creata da Tim Burton e dedicata alla storia di Mercoledì. La serie dedicata alla storia della famiglia Addams ha trovato la sua protagonista: Jenna Ortega sarà infatti Mercoledì nel progetto destinato a Netflix. Lo show live-action sviluppato da Tim Burton sarà composto da otto episodi e si focalizzerà proprio sulla storia della ragazzina negli anni in cui sta frequentando la Nevermore Academy. La serie si intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'attricela protagonista dellaispirata a Lacreata da Time dedicata alla storia di. Ladedicata alla storia dellaha trovato la sua protagonista:infattinel progetto destinato a. Lo show live-action sviluppato da Timcomposto da otto episodi e si focalizzerà proprio sulla storia della ragazzina negli anni in cui sta frequentando la Nevermore Academy. Lasi intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di ...

