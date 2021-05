La Famiglia Addams Caos in casa annunciato con Trailer,uscita e dettagli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle più importanti società d’intrattenimento, e Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con lo sviluppatore PHL Collective, sono lieti di annunciare La Famiglia Addams: Caos in casa. Il gioco vede la stravagante Famiglia impegnata in una nuova avventura nel mondo del celebre franchise d’animazione e sarà disponibile in tempo per Halloween su PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC digital. In questo divertente gioco d’avventura e piattaforme 3D, vesti i panni di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia in un’esperienza in cooperativa per 4 giocatori per tutta la Famiglia! Aiuta gli Addams a salvare la propria magione da un ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 19 maggio 2021) Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle più importanti società d’intrattenimento, e Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con lo sviluppatore PHL Collective, sono lieti di annunciare Lain. Il gioco vede la stravaganteimpegnata in una nuova avventura nel mondo del celebre franchise d’animazione e sarà disponibile in tempo per Halloween su PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC digital. In questo divertente gioco d’avventura e piattaforme 3D, vesti i panni di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia in un’esperienza in cooperativa per 4 giocatori per tutta la! Aiuta glia salvare la propria magione da un ...

Nextplayer_it : La Famiglia Addams: Caos in Casa in arrivo su PlayStation, Nintendo Switch e Xbox. - tech_gamingit : La Famiglia Addams Caos in casa annunciato con Trailer,uscita e dettagli - oOShinobi777Oo : La Famiglia Addams Caos in casa annunciato con Trailer,uscita e dettagli