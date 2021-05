La Coppa Italia è della Juve, in finale battuta 2-1 l'Atalanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) I bianconeri vincono il trofeo per la 14.sima volta superando nella finale del Mapei Stadium di Reggio Emilia i bergamaschi grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa, in mezzo il momentaneo pari di Malinovskyi Leggi su rainews (Di mercoledì 19 maggio 2021) I bianconeri vincono il trofeo per la 14.sima volta superando nelladel Mapei Stadium di Reggio Emilia i bergamaschi grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa, in mezzo il momentaneo pari di Malinovskyi

Advertising

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - btsportfootball : ?????????????? 3 x Premier League 2 x League Cup 1 x FA Cup 1 x Champions League ???? 4 x Champions League 3 x FIFA Club W… - FootballJOE : In 1999, Gianluigi Buffon won his first Coppa Italia alongside Enrico Chiesa at Parma. Tonight, he won his sixth C… - BalboFede : RT @juventusfc: E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 19 maggio 2021. La finale di Coppa Italia vola al 31%, Buongiorno Mamma regge bene con 15,6% -