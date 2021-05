La Coppa Italia è della Juve, è il secondo trofeo stagionale: la grande festa al fischio finale [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la SuperCoppa arriva anche la Coppa Italia. La Juventus salva in parte la stagione e alza un altro trofeo, adesso dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto meritatamente contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio dei bianconeri con un tiro a giro di Kulusevski, poi arriva il pareggio con Malinovski. Nel secondo tempo sale in cattedra Chiesa, l’ex Fiorentina prima colpisce il palo e poi sigla l’1-2 definitivo. Al fischio finale grande festa della Juventus, scatenato anche l’allenatore Andrea Pirlo, il tecnico ha conquistato due trofei alla prima stagione da allenatore. In trionfo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la Superarriva anche la. Lantus salva in parte la stagione e alza un altro, adesso dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto meritatamente contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio dei bianconeri con un tiro a giro di Kulusevski, poi arriva il pareggio con Malinovski. Neltempo sale in cattedra Chiesa, l’ex Fiorentina prima colpisce il palo e poi sigla l’1-2 definitivo. Alntus, scatenato anche l’allenatore Andrea Pirlo, il tecnico ha conquistato due trofei alla prima stagione da allenatore. In trionfo ...

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - juventusfc : Una pagina di storia, scritta ancora una volta dai nostri tifosi. Ecco a voi il nostro gagliardetto ufficiale per l… - lisboagrifondor : RT @salpaladino: Buffon vince la Coppa Italia da compagno di Fede Chiesa dopo che l’aveva alzata insieme al babbo. Pazzesco - bad_decisions0 : RT @ohmyramsey: la prima coppa italia buffon l’ha vinta con enrico chiesa e l’ultima l’ha vinta con suo figlio chicco e grazie al suo gol d… -