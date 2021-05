La campus left nostrana ha studiato alla Scuola di magia di Harry Potter

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Doveva succedere. Dopo anni di alt-right all’italiana, ossia di destra alternativa in assenza di una destra conservatrice normale, è arrivata anche la, la sinistra universitaria in assenza di. Arrivata, intendiamoci: borbottava in pentola da anni, ma i fuochi, fuochini e fuocherelli polemici delle ultime settimane l’hanno portata a ebollizione e tracimazione. Del resto sono due retoriche complementari, un intreccio perverso fra professionisti della provocazione balorda e professionisti dell’indignazione suscettibile che producono, in escalation mimetica, un aumento esponenziale della cretinaggine sistemica nel dibattito pubblico. Parlo di cretini in senso sciasciano, dunque absit iniuria. Del cretino di destra – quello che crede di vivere sotto la dittatura del politicamente corretto e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : campus left

Il Foglio

Negli anni Sessanta, negli ambienti accademici della Newe nei movimenti per i diritti civili, ... Anche se spesso istatunitensi sono descritti come i luoghi più fertili della cancel ...... ma anche in quella di sinistra, che nell'incolpare iha una ragione in più per prendersela ... che l'ha utilizzato per attaccare l'eredità della cosiddetta Newaccademica nella società ...Si va dai Grifondoro della gogna su Twitter ai Serpeverde del vittimismo su Instagram. Attingono a una varietà di formule magiche per silenziare i nemici e in fondo hanno sempre una sola certezza: è c ...