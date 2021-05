La bufala di Fox News che dice che Black Lives Matter sostiene Hamas

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La disinformazione è un problema che coinvolge diverse tipologie di media. Non soltanto sui social network, non soltanto attraverso le edizioni online delle varie testate, ma anche attraverso i veicoli di informazione mainstream. Capita così di leggere «connel conflitto in Israele» in un titolo di uno dei più importanti – e seguiti – hub di informazione negli Stati Uniti. Fox, infatti, ha deciso di titolare in questo modo un suo articolo che, soltanto in un secondo momento, ha modificato come si può verificare a questo link. LEGGI ANCHE > Chiesti 1,6 miliardi per diffamazione a Foxcon l’accusa di aver diffuso teorie cospirazioniste sulle elezioni del 2020 “con ...